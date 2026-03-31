Migliaia di paracadutisti statunitensi vengono dispiegati in Medio Oriente

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Migliaia di paracadutisti dell'esercito statunitense della 82ª Divisione Aviotrasportata hanno iniziato ad arrivare in Medio Oriente, espandendo significativamente la presenza militare americana mentre la guerra con l'Iran entra in una nuova fase.

Il dispiegamento si aggiunge a un più ampio rafforzamento che già include migliaia di Marines, forze navali e unità di operazioni speciali inviati nella regione nelle ultime settimane. I funzionari hanno detto che le truppe mirano ad aumentare la flessibilità operativa, anche se non è stata presa una decisione definitiva sull'invio delle forze di terra all'interno dell'Iran.

Le potenziali missioni in considerazione includono la sicurezza delle rotte di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, l'estrazione di materiale nucleare sensibile o persino la conquista dell'isola di Kharg, che gestisce la maggior parte delle esportazioni petrolifere iraniane.

Sebbene i funzionari sottolineino che il dispiegamento è precauzionale, la presenza di forze aviotrasportate d'élite sottolinea il crescente rischio di escalation, soprattutto perché qualsiasi operazione terrestre all'interno dell'Iran comporterebbe conseguenze militari e politiche significative.