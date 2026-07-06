Migliaia di persone marciano a Teheran per il funerale di Ali Khamenei, chiedendo vendetta contro USA e Israele

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Il funerale di una settimana per la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, che ha dato inizio alla guerra in corso con l'Iran, ha avuto la sua giornata più importante lunedì, con un viaggio di 12 ore per le strade di Teheran. È l'atto più importante della settimana, con atti religiosi quotidiani in diverse città iraniane, e si sposterà in Iraq più avanti questa settimana.

Grandi folle di persone in lutto, contate a centinaia di migliaia, accompagnano le bare in processione, portando anche quattro membri della sua famiglia uccisi negli attacchi aerei, molti dei quali si vendicano degli Stati Uniti, e portano cartelli con foto del presidente Donald Trump, del vicepresidente JD Vance, del segretario alla Difesa Pete Hegseth, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con testi che recitano "ci sarà sangue", secondo Reuters.

Il capo dell'esercito iraniano, il maggiore generale Amir Hatami, ha dichiarato che "coloro che hanno commesso questo crimine devono sapere che la nazione iraniana e tutti noi non cesseranno mai la nostra ricerca e richiesta di giustizia", secondo quanto riportato dallo Stato iraniano Press TV, via Al Jazeera.

In tutti gli atti, si stima che milioni di persone in Iran e Iraq piangeranno l'Ayatollah. L'ultima volta che l'Iran ha tenuto un funerale per un leader supremo, durante due giorni nel giugno 1989, si stima che vi siano stati 10 milioni di persone, un sesto della popolazione del paese. Tre dei figli di Khamenei hanno partecipato all'atto lunedì, ma non il suo successore Mojtaba Khamenei per motivi di sicurezza.