Migliaia di persone protestano in Messico durante l'apertura della Coppa del Mondo: insegnanti e famiglie di persone scomparse nelle guerre di droga

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L'apertura con successo della Coppa del Mondo 2026 a Città del Messico e Guadalajara è coincisa con proteste e disordini civili contro il governo, sperando di ottenere maggiore visibilità ora che tutto il mondo segue la competizione calcistica, in una serie di manifestazioni che si sono concluse con scontri con la polizia.

Giovedì, migliaia di insegnanti e attivisti hanno marciato verso l'iconico Stadio Azteca di Città del Messico, bloccando le principali strade della città mentre migliaia di persone si spostavano verso lo stadio, chiedendo salari più alti e il ritiro della legge sulle pensioni. La manifestazione fu una delle tante degli ultimi giorni, con alcuni campeggi in piazza Zocalo nei giorni precedenti il torneo e alcuni casi di disordini civili e posti bloccati. I movimenti furono organizzati dalla CNTE, un'ala dissidente del sindacato degli insegnanti messicano.

Altri gruppi organizzarono anche proteste durante il giorno delle partite d'apertura della Coppa del Mondo, su argomenti non collegati alla competizione, ma con l'obiettivo di beneficiare dell'aumento del numero di giornalisti. Secondo Reuters, erano previste almeno sei proteste giovedì, con collettivi di lavoratori della sanità, dei trasporti, delle carceri, delle compagnie petrolifere ed elettriche o agricoltori.

Una delle manifestazioni più grandi fu contro l'inazione del governo federale nella crisi delle persone scomparse dovute alle guerre dei cartelli della droga. La presidente messicana Claudia Sheinbaum, che non ha partecipato alla partita e non parteciperà a nessuna partita, ha deciso di fare una lotteria con il suo biglietto VIP, e ha vinto da una giovane donna indigena.