Migliaia di persone "remano" a Oslo per celebrare la storica corsa della Norvegia ai Mondiali
La parata della Coppa del Mondo in Norvegia ha visto la partecipazione di 100.000 persone per celebrare la loro storica corsa ai Mondiali.
Sebbene la Coppa del Mondo 2026 avrà una conclusione abbastanza prevedibile (chiunque vinca, sarà una delle prime quattro squadre nel ranking FIFA), la Norvegia è stata una delle grandi sorprese della competizione: alla sua quarta apparizione nella storia (la maggior parte degli anni in cui non si qualificano), la Norvegia, un paese con circa 5,6 milioni di abitanti, finirono per raggiungere i quarti di finale, sconfiggendo il Brasile nel processo, e venendo eliminati in un duello molto combattuto con l'Inghilterra, spesso dominando la partita ma senza fortuna dalla loro parte.
La nazionale norvegese è tornata a casa, ma lungi dal considerarla una delusione per la loro eliminazione, il popolo norvegese accolse i suoi giocatori come eroi e organizzò una parata a cui parteciparono migliaia di persone (stimate in oltre 100.000 persone) per le strade di Oslo, festeggiando come se avessero vinto la coppa e partecipando a un'ultima "disputa vichinga" guidata dal principe ereditario Haakon.
Martin Odegaard, capitano della Norvegia, disse che nessuno se l'era mai immaginato. "Il sostegno che abbiamo ricevuto negli USA e qui in Norvegia è stato oltre ogni aspettativa. È stato assolutamente incredibile da vedere."