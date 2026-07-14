Migliaia di persone "remano" a Oslo per celebrare la storica corsa della Norvegia ai Mondiali

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Sebbene la Coppa del Mondo 2026 avrà una conclusione abbastanza prevedibile (chiunque vinca, sarà una delle prime quattro squadre nel ranking FIFA), la Norvegia è stata una delle grandi sorprese della competizione: alla sua quarta apparizione nella storia (la maggior parte degli anni in cui non si qualificano), la Norvegia, un paese con circa 5,6 milioni di abitanti, finirono per raggiungere i quarti di finale, sconfiggendo il Brasile nel processo, e venendo eliminati in un duello molto combattuto con l'Inghilterra, spesso dominando la partita ma senza fortuna dalla loro parte.

La nazionale norvegese è tornata a casa, ma lungi dal considerarla una delusione per la loro eliminazione, il popolo norvegese accolse i suoi giocatori come eroi e organizzò una parata a cui parteciparono migliaia di persone (stimate in oltre 100.000 persone) per le strade di Oslo, festeggiando come se avessero vinto la coppa e partecipando a un'ultima "disputa vichinga" guidata dal principe ereditario Haakon.

Martin Odegaard, capitano della Norvegia, disse che nessuno se l'era mai immaginato. "Il sostegno che abbiamo ricevuto negli USA e qui in Norvegia è stato oltre ogni aspettativa. È stato assolutamente incredibile da vedere."