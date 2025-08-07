Miglior gioco dell'anno finora (Parte 1)

HQ

(10) Le Mans Ultimate

Dopo diversi lunghi anni passati a guardare Studio 397 fallire nel sistemare Rfactor 2 nel modo in cui i fan lo volevano, e dopo che il gruppo di proprietà di Motorsport Games ha chiuso il gioco, licenziato il personale e preso in prestito capitali, nessuno di noi pensava che la versione 1.0 di Le Mans Ultimate sarebbe stata un buon gioco, che (in effetti) era - ed è. Ottima fisica delle auto, grafica brillante, sonoro brillante e corse online che fin dal primo giorno hanno superato rivali come Raceroom, Assetto Corsa Competizione e Automobilista 2 - Le Mans Ultomate è il decimo miglior gioco dell'anno finora.

(09) Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign è un grande ritorno in un mondo già inciso nella storia dei videogiochi. Questo sequel riesce ad approfondire ciò che abbiamo amato dell'originale, con nuove aree, nemici indimenticabili e un'atmosfera oscura, quasi onirica. Le battaglie sono tanto impegnative quanto soddisfacenti e, con un focus sul lavoro di squadra, Nightreign diventa un viaggio collettivo verso la follia o la gloria. Nightreign dimostra che FromSoftware è ancora un maestro nell'intrecciare storia, emozione e gameplay in un modo che pochi altri possono fare. Inoltre, sono stati bravissimi a implementare boss più difficili sin dal lancio, facendoci venire voglia di tornare anche dopo aver ucciso l'ultimo boss.

(08) Donkey Kong Bananza

Nintendo è sempre stata associata alla pura gioia del gioco. L'abbiamo già visto così tante volte e non c'è dubbio che lo vedremo ancora e ancora. Quando non avevano un Mario o uno Zelda pronti per la loro console immacolata, per fortuna avevano un'altra mascotte da cui attingere. Nelle mani del team che ci ha regalato Super Mario Odyssey, ci viene poi offerta un'avventura platform in cui la giocosità, il fascino e il divertimento sono al di sopra di ogni altra cosa. Con un gran numero di mondi fantastici in cui è possibile distruggere la maggior parte delle cose, che sono piene di segreti, il fantastico duo Donkey e Pauline ci porta in una fantastica avventura platform. Ogni volta che prendi in mano il controller, è incredibilmente divertente. La capacità di Nintendo di darci qualcosa di straordinario in questo genere è evidente più volte, costruita attorno al concetto di essere in grado di distruggere praticamente tutto ciò che si vede. Alla fine della giornata, la cosa più importante è che i videogiochi siano divertenti. Nintendo ne approfitta qui, alla grande.

(07) Mario Kart World

Ancora una volta, Nintendo ha dimostrato di poter prendere un concetto collaudato e vero e migliorare/cambiare quel tanto che basta per ipnotizzare i giocatori con una ricetta caricata. Con piloti nuovi e familiari, ci siamo intrufolati in un mondo di gioco aperto con meccaniche di gioco ottimizzate e ampliate che ci permettevano letteralmente di guidare sui muri, quando non stavamo guidando tra un livello e l'altro o sulle ringhiere. I potenziamenti consolidati e introdotti di recente hanno creato e rotto amicizie sulle numerose scorciatoie giocose per il traguardo, sia nelle rapine classiche che online tramite Knockout Tour. Il titolo di punta per Switch 2 è valso l'attesa e ha portato a quello che consideravamo un indispensabile kart racer che continuerà a fungere da terreno fertile per nuovi e continui contenuti per gli anni a venire.

(06) Principe Blu

C'è qualcosa di quasi bizzarro nel fatto che cinque persone abbiano sviluppato di gran lunga una delle esperienze di gioco più memorabili dell'anno e stiamo ovviamente parlando dell'avventura puzzle Blue Prince, che ha ipnotizzato molti di noi nei mesi successivi al suo lancio. L'ottima struttura, l'estetica riuscita, la storia memorabile, i personaggi ben motivati e gli enigmi fenomenali hanno reso questo gioco un gioco da ricordare e sarà sicuramente nella nostra lista dei migliori giochi dell'anno, con l'avvicinarsi di dicembre.

La seconda parte di questa top list e i cinque migliori giochi dell'anno (finora) saranno pubblicati domani.