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Miguel Almirón, dal Paraguay, primo giocatore espulso per espressioni

Miguel Almirón ha visto il cartellino rosso diretto dopo la "legge Prestianni".

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Il paraguaiano Miguel Almirón, centrocampista 32enne della nazionale paraguaiana e dell'Atlanta United della MLS, è stato il primo giocatore espulso a causa della cosiddetta 'legge Prestianni', una nuova regola della FIFA secondo cui i giocatori che si coprono la bocca per dire qualcosa in modo da non poter essere letti sulle labbra in seguito vengono espulsi direttamente con il cartellino rosso.

È successo nella partita contro la Turchia, alla fine del primo tempo, quando si è coperto la bocca per parlare con Mert Muldur, lasciando la loro squadra con dieci giocatori per il secondo tempo. I funzionari del VAR hanno avvertito l'arbitro di ciò che aveva fatto, che ha controllato il VAR e gli ha mostrato il cartellino rosso.

All'inizio di quest'anno, durante una partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica, Gianluca Prestianni avrebbe riferito insulti razzisti a Vinícius, ma poiché si è coperto la bocca, non è stato possibile provarlo. Questo portò alla creazione di questa regola, inizialmente per essere usata nei Mondiali e poi valutata, basandosi sul presupposto che, se un giocatore si copriva la bocca, dicesse "qualcosa che non avrebbe dovuto dire".

Tuttavia, non è stato molto importante perché la Turchia non è riuscita a segnare e la partita è finita 1-0, con la vittoria del Paraguay grazie a un gol precoce di Matías Galarza. La Turchia è stata eliminata dalla competizione.

Miguel Almirón, dal Paraguay, primo giocatore espulso per espressioni
Jamie Lamor Thompson / Shutterstock

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