Mike Flanagan si unisce al progetto Warhammer 40.000 insieme a Henry Cavill

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Amazon mantiene un velo di assoluta segretezza intorno al progetto della serie Warhammer 40.000, che sarà prodotto e protagonista da Henry Cavill. Cavill è un noto fan (o meglio, un fan irriducibile) dell'intero universo di guerre infinite di Games Workshop e lotta da anni per attirare l'interesse di una casa di produzione per gli Space Marines del 41° millennio. Sappiamo da tempo che Amazon MGM Studios sarà la sua nave da battaglia, ma resta da vedere chi sarà il Fratello di Battaglia a guidare il progetto insieme a Cavill... Fino ad oggi.

È appena stato riportato (tramite Deadline) che Mike Flanagan, il noto regista horror, in particolare per le sue serie The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, The Fall of the House of Usher e Midnight Mass, si unirà al progetto. Secondo il rapporto, "il lavoro sulla sceneggiatura inizierà presto", mentre si nota che Cavill rimane "coinvolta come sempre" nel progetto.

Inoltre, oggi è stato confermato che la produzione del nuovo episodio di Secret Level su Warhammer: Age of Sigmar è quasi completata, e che Games Workshop realizzerà una serie animata basata su Deathwatch - sperando di trarre ispirazione anche dalla serie di cortometraggi fan 'Astartes'.

Considerando il curriculum di Flanagan, pensi che sia una buona scelta per dirigere e scrivere la serie Warhammer 40.000 di Henry Cavill?