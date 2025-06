Mike Flanagan sulla sua serie La Torre Nera: "È come costruire una petroliera"

L'adattamento televisivo de La Torre Nera è stato annunciato quasi tre anni fa e i fan sono ancora in attesa di notizie sostanziali su questa serie in arrivo. Lo showrunner Mike Flanagan vuole che la gente sappia che non lascerà lo show a marcire, e ci sta lavorando costantemente.

"Non è che l'ho messo giù. È solo che la cosa è così grande, è come costruire una petroliera", ha detto a Comicbook.com. "L'abbiamo portato avanti per tutto questo tempo. È solo, ecco quanto è grande. È costantemente in lavorazione, e faresti meglio a crederci tutte le volte che vuoi chiedermelo, Stephen King me lo sta chiedendo di più, e non ho intenzione di deluderlo".

La Torre Nera ha ricevuto un adattamento cinematografico nel 2017, che è stato in gran parte accolto male. La serie di libri fantasy è adorata dai fan di King, ma i libri stessi possono sembrare piuttosto difficili da adattare. Ci sono otto libri in totale, con Flanagan che originariamente aveva pianificato di coprirli con cinque stagioni e due lungometraggi. Non siamo sicuri di quale sia il piano ora.

Flanagan rimane un uomo molto impegnato al di fuori de La Torre Nera. Clayface della DC è in arrivo nel 2026, insieme a un nuovo film dell'Esorcista. C'è anche un adattamento in serie di un altro lavoro di King in Carrie.