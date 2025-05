Mikel Landa subisce una brutta caduta nella prima tappa del Giro d'Italia

HQ

Il Giro d'Italia è iniziato in modo drammatico per Mikel Landa, uno dei ciclisti più amati del Grand Tour italiano. Il ciclista veterano (35 anni), che ha fatto il suo grande salto al Giro 2015, finendo terzo e vincendo due tappe, ha subito una brutta caduta alla fine della prima tappa, a soli 5 chilometri dalla fine.

Landa non è stato l'unico a cadere in una curva durante una discesa veloce. Anche il ciclista australiano Jay Vine è caduto sulla strada nello stesso punto, incapace di schivare la bici caduta. Tuttavia, sono stati i baschi ad avere la peggio, cadendo da un'altezza considerevole a causa della pendenza del marciapiede.

Incapace di muoversi, ha dovuto essere portato fuori in barella, con un collare cervicale, e portato d'urgenza in ospedale. A seconda della gravità delle sue ferite, la sua stagione potrebbe essere finita. Quello che è quasi certo è che Landa, che ha una storia di brutti infortuni e in particolare in Italia, salterà questo Grande Giro proprio all'inizio.