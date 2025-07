Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per recitare nel sequel di The Social Network

Il sequel potrebbe aver appena trovato i suoi protagonisti nel premio Oscar Mikey Madison e nel vincitore del premio Emmy Jeremy Allen White.The Social Network

Nulla è stato ancora chiuso, secondo The Hollywood Reporter, e il film è ancora in fase di sviluppo, ma è considerato una priorità da Sony e lo sceneggiatore del film originale Aaron Sorkin sta tornando per dirigere il sequel.

Il sequel di The Social Network sarebbe basato su una serie di articoli scritti da Jeff Horwitz del Wall Street Journal noto come The Facebook Files. Piuttosto che seguire la creazione di Facebook, il sequel esaminerà il modo in cui Meta ha sottolineato i propri effetti negativi dei suoi social media su bambini e adolescenti, come ha diffuso disinformazione e ha provocato il tentativo di colpo di stato del 6 gennaio 2021.

Mikey Madison interpreterà Frances Haugen, che prende le informazioni di Facebook e le consegna alle autorità e alla stampa, mentre Jeremy Allen White interpreta Jeff Horwitz, che ha portato quelle informazioni e le ha trasformate in una storia rivoluzionaria.