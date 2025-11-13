Miles Teller riflette sul disastro dei Fantastici Quattro

Miles Teller ripercorre il fiasco dei Fantastici Quattro che ha quasi posto fine alla sua carriera e rivela come si sia reso conto presto che il film era destinato a fallire. Il film, diretto dal creatore di Chronicle Josh Trank, è diventato uno dei flop più famigerati del decennio che viene ancora preso in giro fino ad oggi.

In un'intervista con SiriusXM, Teller ricorda come a un certo punto disse a uno dei capi dello studio che "potremmo avere un problema". E ha anche affermato che una persona chiave in particolare - che non ha menzionato per nome - ha condannato da sola il progetto.

Teller è comunque riuscito a riprendersi dal fiasco dei supereroi e a riprendersi con classici istantanei come Whiplash e Top Gun: Maverick. Il film di Trank, d'altra parte, è qualcosa che sembra voler dimenticare - e non possiamo davvero biasimarlo, vero? Dai un'occhiata all'intervista qui sotto.