Milestone offre quasi 40 minuti di gameplay Screamer

Se avete tenuto d'occhio il gioco arcade futuristico e incentrato sulla storia noto come Screamer, chiedendovi con entusiasmo come gli esperti di simulazione di corse di Milestone gestiranno un progetto del genere, allora abbiamo ottime notizie da condividere.

Lo sviluppatore italiano ha condiviso un lungo video di gameplay che offre un'ottima panoramica dell'inizio di Screamer, con ben 38 minuti di gameplay da ammirare. Sì, è lungo, quindi prendi un tè, un caffè o una bevanda calda a tua scelta e rilassati per vedere come i creatori di Hot Wheels Unleashed si sono adattati a offrire corse in un mondo in stile anime.

Offrendo dialoghi guidati dai personaggi e un gameplay a doppia levetta che permette ai piloti di manipolare le auto e derapare per le strade di Neo Rey, questo video offre un assaggio molto ampio e profondo della varietà di gameplay offerta in Screamer, sia per i momenti della storia che per le corse intense.

Per quanto riguarda i piani di lancio del gioco, Screamer debutterà ufficialmente su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 26 marzo, ma a partire dal 23 marzo sarà disponibile un periodo di Accesso Anticipato per i possessori della Digital Deluxe Edition.