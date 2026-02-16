Milestone parla del legame di Screamer con King of Fighters: "Abbiamo guardato un po' a questa idea e abbiamo fatto la nostra interpretazione"

HQ

Sebbene Milestone abbia esperienza nel segmento delle corse arcade sotto forma di giochi come Hot Wheels Unleashed, è più conosciuta per i suoi progetti di simulazione come la serie Ride. È proprio per questo che Screamer si distingue come uno da seguire, perché è un gioco che si sente molto unico rispetto al tipo di progetto che tendiamo a ricevere dagli studi italiani.

Con il lancio previsto tra poco più di un mese e previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S per il 26 marzo, abbiamo recentemente avuto l'opportunità di incontrare il direttore del gioco Federico Cardini per saperne di più sul progetto e su come sia ispirato da un franchise di picchiaduro molto famoso e di lunga data, ovvero King of Fighters.

Cardini ci ha detto in un'intervista che potete vedere qui sotto con sottotitoli localizzati: "Certo, vedi, prima ho menzionato i picchiaduro e sono un'altra grande fonte di ispirazione per questo gioco, soprattutto King of Fighters. Il nostro direttore creativo Michele Caletti è un grande fan di King of Fighters e fin dall'inizio voleva avere un gioco in cui i personaggi avessero il loro stile e un motivo proprio, organizzati in una squadra come quella di King of Fighters. Quindi ci siamo ispirati e abbiamo fatto la nostra versione."

HQ

Parlando più a fondo della questione, Cardini ha proseguito: "Abbiamo queste squadre di personaggi con un leader e due membri. Guidano auto leggermente diverse. Le auto leader sono più performative e difficili da guidare, mentre le auto di riferimento sono più accoglienti. Diciamo che entrambi abbiano motivi per essere giocati durante tutto il gioco e sai, sai, in varie modalità di gioco. Ognuno di loro, essendo un motivo molto specifico, ha una storia diversa e un design specifico per le loro auto. Quindi le auto di ogni squadra sono state progettate seguendo i personaggi e la loro storia è stata decisa.

"Quindi sapevamo, ad esempio, che volevamo che la nostra squadra principale, i Green Reapers, avesse un background militare ma non fosse davvero appassionata di corse, così si sono uniti al torneo in una ricerca di vendetta, ma non hanno auto e quindi le loro auto sono state progettate appositamente per sembrare assemblate da zero, perché è proprio quello che è successo. Le hanno comprate da un tizio, lo scopri all'inizio della storia, e non sono davvero quello che ti aspetteresti da una macchina da corsa e tutte le squadre hanno un motivo tutto loro. Abbiamo il gruppo Japanese Idol, abbiamo i ragazzi della Megacorp, abbiamo gli scienziati. Quindi ci aiuta molto a distinguerci con il design dell'auto. Ci permette di sperimentare cosa può essere un'auto pur restando realistica."

Per maggiori dettagli su Screamer, restate sintonizzati perché il lancio è tra poco più di cinque settimane.