Milestone si riunisce con Hot Wheels per il nuovo gioco di corse arcade noto come Infinite Rush

Il 24 settembre sarà il giorno più intenso per le partite per tutto il 2026? Silent Hill: Townfall e Control Resonant hanno entrambi annunciato l'intenzione di lanciarsi in questa data allo State of Play e ora lo sviluppatore di corse Milestone si sta unendo a questa situazione lanciando il suo prossimo progetto di corse arcade lo stesso giorno.

Conosciuto come Hot Wheels: Infinite Rush, questo titolo di corse debutterà il 24 settembre e offre un'avventura più aperta in cui i giocatori possono distruggere quattro isole uniche, sfrecciare su piste di plastica arancione brillante, distruggere ostacoli e oggetti, trovare segreti e gadget, e collezionare montagne di auto particolari.

Ci viene detto che ognuna delle quattro isole offrirà un Rush Master da superare, un avversario simile a un boss che può essere raggiunto solo completando una serie di sfide per guadagnarsi infine il diritto di affrontarli.

Con la promessa di 150+ auto da sbloccare, modalità single-player, split-screen e multiplayer online, e altro ancora, puoi vedere qui sotto il trailer annuncio di Hot Wheels: Infinite Rush, con il gioco previsto per il lancio su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2.