Miley Cyrus torna al suo ruolo distintivo di Hanna Montana per una sera più tardi questo mese

La domanda di ritorno di serie TV popolari continua a essere enorme, e a volte porta a nuove stagioni, come Full House, Frasier e più recentemente Scrubs. Tuttavia, un formato più popolare è la cosiddetta reunion, che negli ultimi anni ha incluso Friends, The Fresh Prince of Bel-Air e Everybody Loves Raymond.

Ora ne è stato confermato un altro, che conosciamo effettivamente dal mondo del gaming. Miley Cyrus ci ha dato uno scorcio su Instagram del suo ritorno nel ruolo di Hannah Montana, giusto in tempo per il ventesimo anniversario. Sarà un evento chiamato Hannah Montana 20th Anniversary Special, che andrà in onda su Disney+ il 24 marzo (a seconda dell'orario di uscita, potrebbe ovviamente essere il giorno dopo per noi in Europa).

Per questa occasione, i set più importanti sono stati ricostruiti, e ci saranno anche interviste e clip mai viste prima.

Hannah Montana è andato in onda dal 2006 al 2011, e diversi giochi basati sul fenomeno sono stati rilasciati per Nintendo DS e PSP, tra gli altri, oltre al leggermente più ambizioso Hannah Montana: The Movie Game.