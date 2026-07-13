Milioni di persone evacuate in Cina mentre il tifone Bavi tocca terra

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Il tifone Bavi, il secondo potente tifone a colpire la Cina nell'ultima settimana, ha visto quasi due milioni di persone evacuate dalle loro case, il che le avrebbe viste ad affrontare il peggio della tempesta. Bavi è di 1.000 chilometri nel suo punto più largo, che corrisponde circa alla larghezza della Francia.

Il tifone sbarcò per la prima volta sulla città di Taizhou, poi fece un secondo tappo a Wenzhou. Le frane causate dalla tempesta hanno già causato la morte di 17 persone nelle Filippine, e la Cina è già colpita da forti piogge e venti. Man mano che la tempesta si sposta verso nord-ovest, si prevede che diminuirà di dimensioni e intensità. Si è già indebolito a una violenta tempesta tropicale, ma rappresenta ancora una minaccia per le persone a causa dell'umidità all'interno delle sue bande di pioggia, secondo la BBC.

Più di 1,7 milioni di persone furono trasferite fuori dalla provincia di Zhejiang e migliaia di altre evacuate dalle province vicine prima dell'arrivo di Bavi. Anche 400 voli, così come decine di servizi ferroviari, furono cancellati.

Pechino ha ordinato l'evacuazione di 100.000 persone, per evitare rischi, secondo i funzionari. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate dalla città di Wenzhou, che si dice sia sulla traiettoria della tempesta.