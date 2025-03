Milioni di persone sostengono il sindaco di Istanbul imprigionato alle primarie dell'opposizione Ekrem Imamoglu raccoglie un ampio sostegno nelle primarie del CHP in Turchia in mezzo alle tensioni politiche.

HQ Le ultime notizie sulla Turchia . In una dimostrazione di sfida, 15 milioni di persone hanno partecipato alle primarie del Partito Popolare Repubblicano (CHP) all'opposizione in Turchia, con 13,2 milioni di voti espressi a sostegno di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul deposto. Imamoglu è diventato un simbolo di resistenza, attirando grandi folle alle proteste in tutto il paese. Il suo arresto, seguito da manifestazioni di massa, sottolinea le crescenti tensioni politiche in quanto rimane un rivale chiave del presidente Recep Tayyip Erdogan. L'entità dell'affluenza, che ha portato a un prolungamento del periodo di voto, riflette il crescente desiderio di cambiamento tra gli elettori turchi. Per ora, resta da vedere se questa effusione di sostegno può tradursi in una sfida politica di successo contro Erdogan. Ekrem Imamoglu // Shutterstock