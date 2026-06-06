Milki Delivery pubblica una nuova demo come parte di Wholesome Direct

L'estate non è per tutti, ma anche se non ti piace l'idea di pedalare lungo i sentieri sterrati, lasciarti soffiare il vento tra i capelli e guardare la giornata scorrere, il concetto potrebbe comunque essere altrettanto o più allettante in forma di videogioco, dove non devi affrontare insetti, scottature solari e la possibilità che il tempo peggiori. È lì che Milki Delivery ci offre un'avventura accogliente, dove ricostruiremo il nostro fienile una bottiglia di latte alla volta.

Il gioco è un'avventura wholesome, presentata al Wholesome Direct di stasera. Insieme a una mucca amichevole, venderai abbastanza latte da aiutare la tua comunità locale, raccogliere risorse ed esplorare le zone più remote della tua città. È un'avventura disegnata a mano, con immagini fortemente stilizzate che ricordano una scena idilliaca di Ghibli.

Milki Delivery è previsto per l'uscita quest'anno, e se vuoi provarlo prima del lancio completo, c'è una demo disponibile proprio ora su Steam. Dagli un'occhiata per iniziare presto con la tua attività di consegna di latte e incontrare le persone a cui venderai in Milki Delivery.