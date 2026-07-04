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Millie Bobby Brown e David Harbour si riuniscono come coppia padre-figlia in una nuova serie di spionaggio

È una Stranger Things reunione, promossa da una nuova serie dello scrittore di Enola Holmes, Jack Thorne.

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Dopo aver lasciato la città di Hawkins alla fine di Stranger Things, non ci volle molto perché David Harbour e Millie Bobby Brown trovassero un nuovo progetto su cui lavorare insieme. Inoltre, la nuova serie Netflix in cui saranno protagonisti li vede anch'essa come una coppia padre-figlia, solo che questa volta sembra che i legami siano biologici, non adottivi.

Netflix sta distribuendo una nuova serie di spionaggio dello sceneggiatore Jack Thorne. Thorne ha co-creato il grande successo Adolescence e ha scritto i film di Enola Holmes, con protagonista Brown. Secondo Variety, la serie non ha ancora un nome, ma ha una logline:

"Matt Wolfe, agente FBI discreditato diventato esperto di sicurezza, viene riportato nel mondo che ha lasciato quando sua figlia separata, Rebecca — ora agente FBI determinata a seguire le sue orme — scompare durante una missione, costringendolo a tornare in un campo che si è evoluto oltre lui."

Harbour e Brown hanno suggerito di lavorare di nuovo insieme in vista della fine Stranger Things. I fan forse non si aspettavano che un progetto uscisse così presto, ma è possibile che vedremo questa serie accelerare mentre Harbour e Brown sono ancora sotto i riflettori grazie al dopo-splendore di Stranger Things.

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