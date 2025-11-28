Millie Bobby Brown rivela la sua classifica definitiva delle stagioni di Stranger Things

HQ

Ci sono poche persone meglio attrezzate di Millie Bobby Brown per classificare le Stranger Things stagioni, dato che la protagonista Eleven è stata coinvolta nella serie di fantascienza soprannaturale per la maggior parte della sua vita fino a quel momento. Ma come appare effettivamente la classifica?

Vanity Fair ha posto questa domanda difficile a Brown di recente, rivelando che la prima stagione è in cima alla lista per motivi nostalgici, seguita dalle altre.

"La prima stagione è la mia preferita, poi la quinta. Poi stagione tre, poi stagione quattro, poi stagione due. La prima stagione, dal punto di vista della nostalgia, per me è la mia stagione preferita. Personalmente, è stato il periodo più emozionante della mia vita. Ma la quinta stagione, per come appare, come si sente, la trama, tutto questo è il mio preferito. La stagione meno amata, solo perché non la ricordo bene."

Aggiunge poi che "tutti odiano l'episodio sette", cosa con cui il resto del cast giovane non sembrava affatto concordare...

Qual è la tua classifica definitiva delle Stranger Things stagioni e hai già visto il primo volume della quinta stagione?