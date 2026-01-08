Millie Bobby Brown tornerà nel ruolo di Enola Holmes nel terzo film Netflix di quest'anno

C'è molto motivo di entusiasmarsi quando si tratta di essere abbonato Netflix nel 2026, dato che il gigante dello streaming ha in lavorazione una marea di film e serie TV. Un esempio di questo è Enola Holmes 3, il terzo capitolo della serie gialla che vede Millie Bobby Brown al timone, e la buona notizia è che è più vicino che più lontano.

Ancora una volta riunendo Enola di Brown con Sherlock di Henry Cavill e Eudoria di Helena Bonham Carter, oltre a Tewkesbury di Louis Partridge, Dr. Watson di Himesh Patel e Moriarty di Sharon Duncan-Brewster, questo prossimo film sarà diretto da Philip Barantini di Adolescence, con una sceneggiatura prodotta da Jack Thorne, sceneggiatore degli ultimi due film della serie.

Per quanto riguarda la trama del film, ci viene detto: "L'avventura insegue la detective Enola Holmes fino a Malta, dove sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intriccato e insidioso di qualsiasi altro abbia mai affrontato."

Oltre a questo, abbiamo una prima immagine del film, ma ora stiamo aspettando ulteriori informazioni e scagnozzi. Speriamo però di non aspettare troppo, dato che la prima è prevista per il 2026.