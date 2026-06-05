Milly Alcock affronta l'odio online prima della prima del Supergirl

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Oggi mancano esattamente 21 giorni alla prima di Supergirl , un progetto su cui molti inizialmente erano scettici ma che ha generato sempre più clamore ad ogni nuovo trailer. Oltre al protagonista in un'avventura che sembra più cupa di quanto molti probabilmente si aspettassero, Jason Momoa farà anche il suo debutto nei panni di Lobo.

Supergirl è interpretata da Milly Alcock, e nonostante il responsabile DC Films James Gunn dica che è il suo miglior casting di sempre, e il collega Peter Safran che ha notato che la dirigente DC Chantal Nong "ha pianto a sfondo" quando ha visto Alcock in giacca e cina per la prima volta, c'è stata una notevole quantità di negatività online. Come tante altre attrici, è stata bombardata da commenti altamente tossici rivolti a lei sui social media.

In un'intervista con Variety, Alcock parla della rabbia rivolta a lei e commenta com'è di solito quando la macchina dell'odio si attiva:

"Immagino che le donne sappiano che è sempre stato così, purtroppo. E viene da molte persone i cui profili non hanno foto, che sono account usa e getta. O il nome di qualcuno e poi 'Papà di quattro figli, Christian', che per me è esilarante. Ma voglio dire, di chi tieni davvero l'opinione? Se stai facendo arrabbiare le persone giuste, te la cavi bene."

Anche se cerca di non prenderla sul personale, Alcock ha 26 anni ed è cresciuta con internet e social media, e ammette che è difficile non interessarsi:

"Perché a volte le persone rafforzano le convinzioni che hai su te stesso, e pensi, 'Ora qualcuno l'ha detto! È vero!' E devi ricordarti che non è così."

Il 26 giugno è la prima di Supergirl, e Alcock conclude dicendo:

"Sono così entusiasta per tutte le giovani donne che vedranno questo - questo mi farà davvero piacere."