Milly Alcock di Supergirl sceglie il suo film di supereroi preferito di sempre, e non è quello che ci aspettavamo

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Milly Alcock, star del nuovo film Supergirl, ha scelto il suo film di supereroi preferito di sempre, e anche se probabilmente non avresti potuto indovinare subito quale fosse, è difficile discutere che la sua scelta sia stata un'ottima scelta. No, non è uno dei film degli Avengers, dei film DCEU o nemmeno una scelta scappatosa che dice che il suo film è il suo preferito.

In un'intervista con Variety, Alcock sceglie Gli Incredibili come il suo film di supereroi preferito. "Quel film è così, così bello," disse Alcock. Ancora con un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes (non che ora non calerà considerando che sono passati 20+ anni dall'uscita del film), Gli Incredibili rimane una delle migliori uscite Pixar, ancora oggi valida. Offrendoci eroi unici e originali, una trama avvincente e probabilmente il più iconico tease di un sequel mai realizzato dalla Pixar, non sorprende che questo film sia in cima alla lista di Alcock, anche se il film potrebbe non essere la prima idea che la gente ha per un film di supereroi.

Nonostante sia una scelta solida, Alcock sicuramente attirerà qualche troll arrabbiato su internet che si lamenteranno di non aver scelto The Dark Knight o qualche altro favorito crudo come miglior film di supereroi. Come aveva previsto all'inizio di quest'anno, Alcock ha affrontato ogni sorta di commenti ingiustificati sul suo aspetto, sulle sue prestazioni e altro ancora in vista dell'uscita di Supergirl.