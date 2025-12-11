Milly Alcock prende il volo in questo primo sguardo crudo su Supergirl

HQ

Ecco un ottimo modo per iniziare la serata. Warner e DC hanno appena pubblicato il tanto atteso primo teaser trailer di Supergirl, con Milly Alcock nel ruolo di Kara Zor-El. E fin da subito sembra davvero fantastico, con una storia visibilmente più cupa e intima rispetto a Superman all'inizio di quest'anno.

Peter Safran e James Gunn sono di nuovo al timone mentre Kara parte per un'avventura cosmica piena sia di amici che di nemici, oltre a (ovviamente) dell'adorabile e birichino Krypto.

La sinossi ufficiale recita come segue:

"Quando un avversario inaspettato e spietato colpisce troppo da vicino, Kara Zor-El, alias Supergirl, si unisce a malincuore a un improbabile compagno in un epico viaggio interstellare di vendetta e giustizia"

Supergirl è previsto per la prima volta il 26 giugno del prossimo anno, e potete vedere il trailer qui sotto.