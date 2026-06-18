Milo Manara definisce la pornografia come "una dimostrazione sessuale senza alcuna dimensione culturale"

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Dove traccia il confine tra porno ed erotismo? Ha a che fare con l'esplicitezza delle immagini o più con l'intento? Il mese scorso, al 26° Comicon di Napoli, abbiamo avuto l'onore di sederci con il leggendario artista Milo Manara, considerato il maestro dell'erotismo nei fumetti e noto per la sua finezza nel rappresentare le donne.

Ora ottantenne, ci ha deliziati con la sua energia e le sue risposte profonde e stimolanti nell'intervista qui sotto.

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"C'è una differenza tra pornografia ed erotismo, almeno per me", spiega Manara quando gli viene chiesto della percezione del puro erotismo oggi. "E in realtà, Woody Allen ha detto che la pornografia è l'erotismo dell'altra persona. Significa che, ed è vero, è geniale, non è solo divertente, è vero. Perché ciò che per me è erotico non è necessariamente erotico per te, potrebbe esserlo pornografico per te. E in realtà, secondo me":

"L'erotismo è il processo culturale del sesso nella società. E la pornografia è solo una dimostrazione di sesso, senza alcuna elaborazione culturale, senza alcuna dimensione culturale"

"E nella società attuale", continua Manara confrontando i due con i basi culturali odierni, "la pornografia sta guadagnando terreno, ha più successo, ha la parte più importante. È molto accessibile, molto più accessibile di prima di Internet oggi, indipendentemente dalla tua età. Chiunque può avere accesso alla pornografia".

Il discorso ha poi portato l'artista alla questione inevitabile della violenza, che ha anche rappresentato in diversi modi nel corso degli anni.

"E questo vale non solo per l'erotismo e la pornografia, ma per ogni fenomeno", espande Manara. "Mi sembra che nella società attuale ci sia una carenza di elaborazione culturale in generale, di qualsiasi fenomeno. C'è un immediato ricorso alla violenza. La violenza corrisponde a una mancanza di elaborazione culturale nei conflitti, siano essi interpersonali o internazionali".

Manara poi torna alla conversazione culturale e alla ragione principale per cui, secondo lui, l'erotismo è stato considerato superfluo:

"Se elabori la causa del disaccordo culturalmente, puoi parlare. Parli, risolvi i tuoi problemi e risolvi i tuoi problemi. Oggi non esiste una sorta di elaborazione culturale, e penso che l'erotismo in questo caso stia pagando il prezzo. Non riesco a vederlo nella società, nel cinema, nella letteratura, nei fumetti. Non esiste un elaboramento culturale in generale, ma nel caso dell'erotismo e della pornografia, la pornografia in un certo senso sta guadagnando terreno... "

"E in realtà sembra che in tutta la produzione culturale di oggi, non ci sia bisogno di erotismo. L'erotismo non è più essenziale"

Infine, l'artista italiano esamina la diffusione della violenza in altri generi e fornisce un contesto storico:

"Oggi c'è solo violenza", capisce. "Indagini, omicidi, omicidi, e poliziotti e commissari, ecc., che fanno le indagini. L'erotismo è una sorta di passo indietro, essere respinto, non come negli anni '70 e '60, quando c'era una liberazione della società e l'erotismo era una componente di questa liberazione. E oggi, devo ripetermi, c'è pornografia ovunque, c'è violenza ovunque. A causa di questa mancanza di cultura."

Guarda il video completo per risposte più dettagliate di Milo Manara mentre svela i modelli e le storie dietro HP & Giuseppe Bergman, il suo segreto per disegnare donne o com'è stato lavorare con Alejandro Jodorowsky a The Borgia.