Milos Raonic, il miglior tennista canadese di tutti i tempi, annuncia il ritiro

Milos Raonic ha annunciato il suo ritiro dal tennis domenica, dopo non aver gareggiato da oltre un anno (dalle Olimpiadi di Parigi 2024) a seguito di una serie di infortuni e problemi al tendine d'Achille. A 35 anni, Raonic decise finalmente che era il momento di fermarsi e di andare avanti dalla sua carriera tennistica, lasciando un'eredità che lo rende il miglior tennista canadese di tutti i tempi.

"Questo è un momento che sai arriverà un giorno, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Questo è il massimo che sarò pronto. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per la maggior parte della mia vita."

Raonic è stato classificato fino al terzo posto al mondo nel 2016, anno in cui è stato finalista a Wimbledon (e semifinalista agli Australian Open). Rimane l'unico giocatore canadese maschio ad aver raggiunto una finale del Grande Slam (ha perso contro Andy Murray) e quello più in classifica. Ha vinto 8 titoli in carriera.

Nel tennis canadese femminile, Bianca Andreescu, 25 anni, è l'unica giocatrice canadese, uomo o donna, ad aver mai vinto un Grande Slam in singolare (US Open 2019) ed è stata classificata fino al numero 4 al mondo nella WTA (attualmente è 185). Nel tennis maschile, Felix Auger-Aliassime, attualmente al 5° posto, ha vinto 8 titoli a 25 anni ed è stato finalista degli US Open due volte nel 2021 e nel 2025.