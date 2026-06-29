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Rivals of Aether II
Mina the Hollower arriverà a Rivals of Aether II nel 2027
È stato annunciato un crossover che probabilmente non ti aspettavi.
Rivals of Aether II (PC)
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Probabilmente non ti aspettavi che Mina the Hollower di Yacht Club Games apparisse in un titolo relativo a Evo 2026, che si è svolto a Las Vegas lo scorso weekend, ma eccoci qui.
In un colpo di scena piuttosto sorprendente, è stato rivelato che Mina the Hollower presto farà crossover con il piattaforma Rivals of Aether II, con piani che i due giochi si scontrano già nel 2027.
Non abbiamo ancora molti dettagli precisi su questa collaborazione da aggiungere, ma sappiamo che vedrà il debutto di Mina in Rivals of Aether II come "personaggio ospite" in un ruolo cameo, tutto in una data indefinita il prossimo anno.