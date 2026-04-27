Mina the Hollower è diventato oro, è "completo", eppure non sappiamo ancora quando il gioco uscirà...

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È stato affascinante seguire lo sviluppo di Mina the Hollower di Yacht Club Games, dato che l'indie atteso era previsto per ottobre 2025 prima di subire un ritardo che ha lasciato i fan completamente incerti su quando il gioco sarebbe stato lanciato. Non conosciamo ancora la data di lancio precisa del titolo, dato che lo sviluppatore non ha ancora comunicato una data precisa, nonostante abbia recentemente confermato che il gioco è 'pronto'.

In un post sui social media, ci viene detto che Mina the Hollower è diventato gold ed è "completo". Tuttavia, non è stata condivisa alcuna data di uscita insieme a questa notizia, poiché Yacht Club aggiunge di aver "iniziato il processo di invio con i nostri partner first-party" e che "conoscerà presto la data di uscita e appena potremo condividerla, la saprete."

Forse tutto questo significa che Mina the Hollower verrà lanciato abbastanza presto e avrà un debutto senza mesi di anticipazioni che lo precedono.

Mina the Hollower è nella tua lista dei desideri?