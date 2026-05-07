Mina the Hollower finalmente ha una data di uscita e arriverà questo mese

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Se conosci i tuoi indie, probabilmente sai che uno dei giochi più caldi in arrivo è Mina the Hollower, sviluppato da Yacht Club Games. Se il nome ti suona familiare, è perché da tempo cavalcano l'onda del successo di Shovel Knight. Ma l'ultimo gioco di quella serie, Shovel Knight Dig, è stato rilasciato nel 2022, e da allora stanno lavorando invece su Mina the Hollower.

È una storia più cupa, ma con una grafica ispirata al Game Boy Color, dove gli sviluppatori hanno scelto di attenersi ai limiti del formato, con l'eccezione che questo supporta il widescreen. Descrivono il titolo come segue:

"Scendi nelle profondità della follia con una storia agghiacciante, ma anche commovente, ispirata all'orrore gotico vittoriano. Esplora un enorme mondo oscuro, pieno di segreti, battaglie impegnative e level design interconnesso."

Dopo diversi ritardi, sembra che il gioco sia finalmente terminato e, tramite Bluesky, l'account ufficiale dello studio ha annunciato che sarà rilasciato giusto in tempo per le vacanze estive. La prima sarà il 29 maggio e sarà disponibile su tutta la gamma PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 (aggiornamento gratuito da Switch 1) e Xbox Series S/X; tutte le versioni saranno vendute a 19,99 dollari. Offrono anche un breve mini-trailer che potete vedere nel post qui sotto.

Non siamo gli unici ad aspettare con ansia di passare del tempo con questo nell'amaca quest'estate, vero?