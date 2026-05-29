Mina the Hollower Guida: Come battere Thorne

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Dopo aver ricevuto una lettera che spiegava come i suoi ingegnosi Generatori di Scintilla abbiano portato prosperità alla città di Ossex, e come ora esista il rischio che la loro luce si svanisca, un viaggio pericoloso nelle Isole Tenebrose porta Mina in un luogo solitamente piacevole e tranquillo che i nemici hanno ormai invaso. Mina incontra Lionel nella Grande Sala e partecipa alla cerimonia di apertura dell'Ala Orfanotrofio di Ossex. Dopo aver lasciato la sala, Mina viene intercettata da Thorne, un Pipistrello e temibile avversario che mira a distruggere i generatori e seminare il caos in Ossex.

È importante notare che la migliore arma da usare contro Thorne è la mazza (mazza). La Mazza offre a Mina l'opportunità di infliggere danni da lontano, e per i nuovi giocatori di questo genere questo può essere importante per imparare le tecniche di movimento e i tempisti. Sapere quando ingaggiare e quando smettere in combattimento è fondamentale nello scontro con Thorne, e questo primo boss prepara bene i giocatori per comprendere le meccaniche degli scontri futuri contro nemici più difficili. Assicurati di infliggere abbastanza danni a Thorne da avere abbastanza salute per rigenerarsi. Probabilmente dovresti curarti solo una volta nel mezzo dello scontro, e quando lo fai, assicurati di mantenere una grande distanza da Thorne, perché il suo danno annullerà qualsiasi guarigione.

L'arma principale di Thorne è un Tridente. Lo brandisce ferocemente e colpirà con un colpo rapido. Inizialmente, segue Mina con una serie di tre colpi, seguendola per l'arena. È importante tempizzare correttamente il movimento, perché Thorne può bloccarti in un angolo e infliggere danni devastanti.

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Un altro attacco che Thorne può usare è una rapida scia di bombe che esplodono dopo poco tempo. Rimani ai margini dell'arena per evitarli. Quando attacchi Thorne, assicurati di farlo a piccoli scatti così puoi scappare rapidamente se decide di attaccare.

Thorne può dissipare una grande raffica di Tornado, espandendosi in cerchio nell'arena. Scavare è importante qui, perché scavando sottoterra, Mina può sfuggire alla linea di fuoco.

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Dopo aver esaurito quasi a zero la barra della salute di Thorne, il combattimento si conclude bruscamente. Thorne però non ammette la sconfitta e fugge dalla scena sull'orlo della morte... Molto misterioso!