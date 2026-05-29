Mina the Hollower Guida: Tutte le armi disponibili e quali dovresti usare

HQ

Il successore del Yacht Club di Shovel Knight, Mina the Hollower, non si tira indietro dall'avere un arsenale distintivo. In questo articolo ti spieghiamo esattamente cosa usare e come usarlo per infliggere i colpi più duri.

Per iniziare la tua avventura...

Nightstar - "Una mazza schiacciante fissata a una catena flessibile"

La Nightstar è la migliore arma iniziale per i giocatori relativamente nuovi ai combattimenti difficili e alle battaglie intense contro i boss. È versatile e dinamico, permettendo a Mina di colpire da lontano per infliggere danni devastanti mentre si protegge dagli attacchi in arrivo. Penso che quando si fa una prima run di Mina the Hollower, la Nightstar sarebbe la migliore opzione per un'esperienza di combattimento ben bilanciata.

Whisper e Vesper - "Un paio di pugnali agili"

L'unica anomalia in questa lista, Whisper e Vesper incoraggiano combattimenti aggressivi e ravvicinati in cui Mina può distruggere le barre della salute nemiche in combattimento ravvicinato. Con poco tempo di recupero e abbinati all'abilità di tana di Mina, Whisper e Vesper sono perfetti per i giocatori che sanno eseguire il colpo e fuga perfetto. Il potenziamento Lunging Cut permette a Mina di volare in aria, tagliando i nemici e infine rimbalzando su di essi per poter ritirarsi dal combattimento.

Annuncio pubblicitario:

Annuncio pubblicitario:

Blaststrike Maul - "Un martello con forza esplosiva"

Perfetto per i giocatori che vogliono impegnarsi in uno scontro ad alto rischio e alta ricompensa, il Blaststrike Maul ignora un combattimento rapido e aggressivo a favore di una forza lenta e concussiva. Il tempo di preparazione è lungo, lasciando Mina esposta ai danni, ma la sua forza pura schiaccia i nemici sotto il suo peso, rendendola un'arma potente. Quando è completamente potenziato, il Blaststrike Maul ottiene una Carica Boom. Questo rilascia una potente carica esplosiva quando si sceglie di eseguire un attacco più lungo.

Man mano che la storia si sviluppa...

Man mano che ti addentri nelle Isole Tenebrose, ci sono altre due opzioni di armi disponibili per Mina. Entrambi sono incredibilmente versatili e unici e penso che valga la pena provarli.

Cassa del Guardiano - "Uno scudo robusto"

Uno scudo difensivo che permette a Mina di tenere la posizione contro attacchi e proiettili nemici, The Guardian Casket funge anche da arma di parata ad alta abilità che, se tempizzata correttamente, annulla i danni agli attacchi nemici e infligge danni di contrattacco e respinta. Quando si aggiorna all'Incontro della Tomba, Mina riuscirà a eseguire la parata perfetta.

Battery Buster - "Un blaster dinamico"

Un'arma ibrida che funge anche da blaster a distanza con munizioni e da mazza pesante quando si esaurisce. Il Battery Buster può infliggere danni devastanti sia a distanza che a distanza ravvicinata. Per ricaricarti, basta passare in modalità batteria e attaccare un nemico per riempire il caricatore. Quando è completamente potenziato, un Burst Shot estremamente potente può essere caricato e sparato ai nemici, il che può essere dannoso nei combattimenti aggressivi contro i boss.

In generale, c'è un enorme repertorio di armi da provare in Mina the Hollower, quindi assicurati di provare con qualche arma all'inizio del gioco per trovare quella giusta per te!