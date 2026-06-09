Mina the Hollower ha ufficialmente venduto mezzo milione di copie

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Prima del lancio di Mina the Hollower, lo sviluppatore Yacht Club Games ha dichiarato che il gioco era quasi tutto o morte per lo studio, sottolineando che deve essere un grande successo per permettere al team di continuare a fare ciò che sa fare meglio. Finora, sembra che questa situazione stia diventando realtà.

Sebbene Yacht Club potesse sperare in un picco di vendite maggiore al debutto, finora il progetto indie ha venduto fino a 500.000 copie, il che non è affatto male per un gioco di un team piuttosto piccolo.

Parlando dell'impresa, Yacht Club aggiunge: "Mezzo milione di Hollowers sono scesi nell'Isola Tenebrosa, e siamo completamente sbalorditi.

"Grazie per aver giocato, condiviso, recensito, trasmesso in streaming e creduto nel nostro altezzoso topolino."

Hai già giocato Mina the Hollower ? Se no, non dimenticare di leggere la nostra recensione entusiasta del gioco e di dare un'occhiata alla nostra guida alle armi e ai consigli e trucchi per sconfiggere il primo boss del gioco.