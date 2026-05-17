Mina the Hollower Interview: Discutiamo del ritardo, della durata, dell'IA, delle ispirazioni e dei segreti con Yacht Club

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Tra poche settimane, i creatori di Shovel Knight, Yacht Club Games, torneranno quando intendono debuttere il loro prossimo action-platformer molto atteso chiamato Mina the Hollower. In arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, il debutto è previsto per il 29 maggio e, con il lancio sempre più vicino e meno di due settimane a distanza, abbiamo avuto il lusso di parlare con lo sviluppatore per saperne un po' di più sul progetto.

Nell'intervista completa che potete vedere qui sotto, abbiamo posto una serie di domande al programmatore di Yacht Club, David D'Angelo, parlando del ritardo che ha rimandato il gioco dal 2025, dell'ispirazione dietro i vari livelli, della durata prevista del gioco, della posizione dello studio sull'intelligenza artificiale e altro ancora.

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Gamereactor: Mina the Hollower era originariamente previsto per ottobre. Come vi ha permesso il tempo extra di sviluppo di migliorare il gioco?

D'Angelo: "Abbiamo aggiunto quantità pazzesche di lucidatura! Mina è il nostro gioco più grande finora, con miliardi di combinazioni su ciò che il giocatore può equipaggiare o su come può percorrere il gioco. Avevamo davvero bisogno di quel tempo extra per assicurarci che, qualunque strada prenda, tu abbia un'esperienza fantastica!"

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Gamereactor: Perché avete deciso di scegliere un topo come protagonista e cosa vi ha spinto a costruire il gioco attorno a un cast di personaggi animali?

D'Angelo: "L'azione chiave del gioco, scavare, ci ha portati sulla strada della creazione di un personaggio topo. Da lì, abbiamo creato un cast di ogni tipo di animale, creature e a volte anche umani!"

Gamereactor: Mina impugna molte armi diverse, come si inserisce questo nel combattimento del gioco?

D'Angelo: "Ognuna delle 5 armi offre uno stile di gioco unico, alcune sono lente ma hanno una lunga portata, altre sono veloci ma ti fanno combattere a distanza ravvicinata. Volevamo non solo creare un'esperienza di combattimento che si adattasse al tuo stile di gioco personale, ma che potesse anche incoraggiarti a cambiare arma in base alla sfida che ti aspetta. 14 armi secondarie, o armi secondarie, sono anch'esse a portata di mano - il modo in cui si integrano con le 5 armi principali offre un ulteriore livello di strategia!"

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Gamereactor: Cosa possono aspettarsi i giocatori dalla loro avventura nelle Isole Tenebrose? C'è ispirazione reale dietro le scelte ambientali?

D'Angelo: "I giocatori possono aspettarsi una vera avventura!! Segreti e misteri abbondano: c'è qualcosa da scoprire a ogni angolo!

"Il mondo e molti degli ambienti sono stati ispirati a luoghi ed eventi reali. Spesso iniziamo con una pièce inquietante come un corso d'acqua della Louisiana per Nox's Bayou, o un periodo ricco di ansia come la corsa all'oro in California per Bone Beach. Il modo in cui la città principale, Ossex, si relaziona a tutto deriva dai nostri studi sull'epoca vittoriana; molte cose di quel periodo risuonano ancora oggi vere!"

Gamereactor: Quanto è lungo Mina the Hollower ? Come si confronta con Shovel Knight?

D'Angelo: "Per chi gioca alla prima esperienza, dura circa 20-30 ore. Immaginalo come tutte le campagne di Shovel Knight in una sola! È davvero un'avventura... ma abbiamo raccontato la stessa densità di divertimento che troveresti in qualsiasi gioco di Shovel Knight!"

Gamereactor: Ci aspettiamo molti segreti da scoprire. Quanta esplorazione fuori dai sentieri battuti serve per vedere tutto ciò che Mina the Hollower ha in serbo?

D'Angelo: "Parecchio! Ci sono grandi aree opzionali, più di una dozzina di boss opzionali, tantissimi potenziamenti, elementi della storia e altro che forse non vedrai mai! Detto questo... Niente è una perdita di tempo: ogni attività opzionale che abbiamo costruito per sembrare l'unica e unica via!"

Gamereactor: Mina the Hollower ha uno stile visivo 8-bit distintivo, simile a quello che ci aspettiamo da Yacht Club. Cosa pensi faccia sì che questa direzione artistica continui a distinguersi ai giorni nostri ed è difficile far sì che uno stile simile sembri moderno?

D'Angelo: "Continuiamo a sentire più e più volte: "La vostra sfida più difficile sarà far comprare alle persone un gioco pixelato." Pensiamo che qualsiasi stile artistico si distinguerà purché sia di prim'ordine! Lavoriamo instancabilmente per assicurarci che ogni pixel sia perfetto, che ogni design di personaggio e mostro sia interessante e unico... È una grande sfida, ma amiamo l'estetica, e pensiamo che anche gli altri lo faremo piacere!"

Gamereactor: Qual è la posizione dello Yacht Club sull'IA e l'IA è stata utilizzata nella produzione di Mina the Hollower ?

D'Angelo: "Siamo tutti stati coinvolti nella febbre dell'IA come il resto del mondo, ma non l'abbiamo trovata molto efficace per quello che facciamo. Forse il nostro lavoro non è così generico! Abbiamo trovato alcuni modi in cui può aiutare... come Google o un thesaurus di prese del sinore, ma non ha influenzato ciò che c'è nel nostro gioco."

Gamereactor: Qual è una parte di Mina the Hollower di cui pensi che la gente non parli abbastanza?

D'Angelo: "È un'econovania! Dalla storia al gameplay, la valuta gioca un ruolo fondamentale nello svolgimento del gioco... Speriamo che la gente sia entusiasta di pensare a come spendere ogni osso!"

Grazie ancora a D'Angelo e allo Yacht Club per aver risposto alle nostre domande. Restate sintonizzati per altre novità sul gioco mentre ci avviciniamo sempre di più alla data di lancio del 29 maggio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.