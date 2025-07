I cosiddetti giochi "gestionali" non hanno bisogno di essere molto complessi per essere molto divertenti. Solo poche settimane fa ho giocato a Islanders: New Shores, che è un buon esempio di questo. I fan del genere possono spesso citare molte raccomandazioni perché se vuoi allontanarti dalla natura leggermente opprimente di titoli come Cities, Frostpunk o Manor Lords e avere qualcosa che sembri semplice e accogliente, allora in superficie Minami Lane sembra assolutamente perfetto. Sfortunatamente, i limiti del gioco e le poche missioni lo fanno sembrare troppo semplice e breve.

In Minami Lane devi prenderti cura di una piccola strada. Ogni giorno puoi posizionare un edificio e per arrivare alla missione successiva devi raggiungere gli obiettivi. Una volta che hai posizionato l'edificio, fissato i prezzi nei negozi, inizi la giornata e guardi le piccole figure che corrono in giro. Poi arriva la sera, in cui si ottiene una panoramica dettagliata del capitale raccolto e della soddisfazione complessiva dei residenti. Ad esempio, puoi costruire un ristorante di ramen e decidere quanti ingredienti dovrebbero essere in ciò che viene servito. Cliccando su un residente, puoi vedere che vuole più o meno di qualcosa, ad esempio, regoli la ricetta in modo che alla fine tutti siano felici e soddisfatti sia del prezzo che della ricetta. Allo stesso modo, puoi costruire altri edifici come una libreria e decidere quali tipi di libri vendere, o un fiorista e decidere come dovrebbe essere un bouquet.

Premi "Inizia giorno" e preparati a sederti e non fare nulla.

Si possono anche collocare case sia per i giovani che per gli anziani che popolano la città, per aumentare il numero di abitanti. La parte difficile è quando, ad esempio, le persone anziane vogliono qualcosa di diverso da quelle più giovani, quindi devi costruire due edifici e adattarli per rendere felici entrambe le fasce d'età. Puoi anche migliorare la bellezza della stradina, che renderà i residenti più felici o attirerà i gatti, che può essere uno degli obiettivi secondari che devi completare per arrivare alla missione successiva.

Con menu e istruzioni chiare, Minami Lane è molto educativo. Quasi come uno di quei programmi educativi per bambini che passano attraverso chiaramente cosa fare e su cosa cliccare. Forse non è così semplice, però, ma per me è stato un po' così. Hai anche alcune scelte per cambiare il colore e il tetto degli edifici per variare un po' la strada, ma poiché tutti gli edifici sono allineati in fila, diventa piuttosto noioso in termini di design.

Il design è abbastanza carino. Anche se non offre molto da cambiare sugli edifici.

Il problema più grande che ho con Minami Lane, tuttavia, è la limitazione di mettere in atto un solo edificio. La maggior parte delle volte i soldi che hai non sono comunque sufficienti per nient'altro, ma il ciclo di gioco stesso diventa ripetitivo in cui acquisti un solo edificio, quindi inizi la giornata, velocizzando il gioco in modo che la giornata passi più velocemente. Il fatto di non poter fare più nulla una volta iniziata la giornata diventa rapidamente un grosso svantaggio. Perché anche se i residenti si lamentano che vogliono più gamberi nel loro ramen, non posso aggiustare nulla fino alla fine della giornata. L'unica cosa che posso fare è raccogliere la spazzatura cliccandoci sopra. È troppo passivo e anche se le giornate non sono molto lunghe, ti siedi lì e ti giri i pollici fino alla fine della giornata. Così posso posizionare un singolo edificio, fare clic che ci dovrebbe essere un altro gambero e poi iniziare un nuovo giorno.

Durante questo periodo passivo, diventa abbastanza facile sedersi e pensare a cosa avresti potuto fare. Ad esempio, l'aggiornamento dell'atmosfera della città avviene con un pulsante sugli edifici. Sarebbe più divertente se potessi posizionare alberi, piante, lampioni, recinzioni e altre cose. Non c'è nulla negli ambienti che posso personalizzare o "dipingere" a mano libera. Il lato destro della stradina è un modello già pronto. Qui, invece, mi si potrebbe offrire di prendermi cura di lui mentre i giorni passano.

Come ho scritto all'inizio, non è che un gioco gestionale debba essere complesso. Ma il genere ha così tante altre cose da offrire che sono semplici e accoglienti nello stesso modo in cui penso che gli sviluppatori dietro Minami Lane vogliano offrire. Abbiamo titoli come Islanders, Townscaper, Cloud Gardens, Tiny Glade e altri. Certo, non sono proprio la stessa cosa di questo. Ma guardare quelle stradine in Minami Lane diventa noioso molto rapidamente. Anche se ci sono solo cinque livelli che vengono giocati in circa tre ore.

Per rendere felici le persone, le ricette e gli altri prodotti devono offrire esattamente ciò che desiderano.

Visivamente è abbastanza bello però. Il design è accogliente e c'è un movimento piuttosto carino in città, soprattutto verso le ultime missioni. Ma dal momento che ti piace impostare la velocità di gioco al massimo per far scorrere la giornata, i personaggi per lo più corrono in giro. Gli edifici e l'ambiente sembrano piuttosto accoglienti, anche se la combinazione di colori è piuttosto chiara. Ma il fattore accoglienza è ancora lì.

Sfortunatamente, non c'è molto di più. C'è ovviamente una modalità Sandbox in cui è possibile posizionare edifici senza obiettivi o restrizioni, ma mi sarebbero piaciute più strade e la sensazione di un piccolo villaggio piuttosto che di un semplice "vicolo" come dice il titolo. Se stai cercando qualcosa di semplice e carino, questo potrebbe piacerti e con un prezzo basso, alcuni potrebbero comunque trovarne la pena. Ma dato che ci sono così tante alternative migliori, non faceva per me.