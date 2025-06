HQ

Jacob Diaz non sta passando un momento facile. I suoi anni come soldato delle forze speciali hanno avuto il loro pedaggio e, oltre all'amnesia totale, ha un misterioso chip AI impiantato nel collo. Quando il sindaco di Las Vegas (Redrock) Shiva Vega e il miliardario tecnologico assetato di potere e CEO di Silva Industries, Marco Silva, si scontrano, inizia una violenta battaglia per il futuro di Redrock e invischiati in vari interessi troviamo il povero Jacob, senza memoria e con una ragionevole quantità di PTSD per adattarsi al ruolo di tormentato eroe perdente che si imbatte in una gigantesca cospirazione che minaccia il futuro dell'umanità.

La mappa è enorme e la grafica bella anche se è irregolare e piena di bug.

La premessa di MindsEye non è originale. Non è unico o interessante. Al contrario. Abbiamo già visto questa storia e questi personaggi in centinaia di giochi, ed è chiaro che Build A Rocket Boy l'ha mantenuta semplice in termini di sinossi e struttura narrativa. C'è la parte Isu di Assassin's Creed, la parte di hacking/IA di Watch Dogs, la struttura delle missioni di Mafia II e piccole parti di GTA V mescolate in una composta che sembra flaccida ma non male. Estenuante ma non privo di interesse. Per il primo grande gioco del produttore di GTA Leslie Benzies, mi aspettavo decisamente di più. Più coraggio, più umorismo, più personaggi originali e soprattutto: più atteggiamento. MindsEye sembra un generico gioco a metà strada fin dall'inizio e per le poche ore che dura, e probabilmente si adatta meglio al cestino dei saldi che in cima allo scaffale a prezzo pieno, se devo essere completamente onesto.

La guida è chiaramente accettabile, ma la storia è piatta e noiosa.

A differenza di GTA IV e GTA V (che Leslie ha prodotto e di cui è stato quindi una parte molto importante), qui non c'è una struttura di missione dinamica diretta e, proprio come in Mafia II, ad esempio, il mondo aperto è più uno sfondo per dare un senso di totale libertà, piuttosto che dare al giocatore una mano completamente libera con tutto ciò che esiste in Redrock. MindsEye è quindi relativamente lineare e non riesce mai a sorprendere o scuotere i vecchi concetti che questo tipo di configurazione comporta, e lo trovo triste. A parte questo, la narrazione non è nulla di cui rallegrarsi, purtroppo. I dialoghi sono prevedibili e insipidi e anche se ci sono doppiatori che se la cavano abbastanza bene, non c'è nulla qui che coinvolga o crei alcun tipo di eccitazione o curiosità, il che ovviamente significa che la maggior parte delle dieci ore che mi ci sono volute per arrivare alla fine - sembrava un normale tratto di trasporto. Il po' di critica sociale che è incorporata nel modo in cui dipingeMindsEye una futura società della sorveglianza è già stato visto in altre 100 produzioni e, come ho detto, mi sarebbe piaciuto qualcosa di più unico con un tocco personale.

Quando le sequenze del film non balbettano, di solito sono abbastanza buone... Non c'è niente di sbagliato in Jacob come personaggio e la scelta delle angolazioni è spesso buona. È un peccato che la storia sia così generica e che ogni singola sequenza del film balbetti.

In termini di meccaniche di gioco, è ovviamente chiaro che parti del team dietro MindsEye provengono da Rockstar e hanno lavorato sia su GTA IV che su V. Jacob si muove come Michael in Grand Theft Auto V, spara come Michael e si ripara durante gli scontri a fuoco, come Michael. Anche la guida sembra molto simile a quella di GTA V e questa è una buona cosa. Ci sono cose nelle meccaniche che devono essere rafforzate e lucidate, ma anche qui non è male. Le auto sono divertenti da guidare e penso che ci siano lampi di brillantezza negli scontri a fuoco in termini di come si muove Jacob. Eliminare i nemici (a frotte) si riduce al fatto che MindsEye è incredibilmente facile, anche in modalità "Difficile". I nemici sono sicuramente più schizzinosi rispetto a quelli che si gioca in modalità "Normale", ma la salute di Jacob si ricarica (automaticamente) così rapidamente dopo essere stato colpito che non c'è quasi mai alcun pericolo reale, e questo, insieme alla pessima intelligenza artificiale, fa sì che le battaglie sembrino noiose.

MindsEye non è mai impegnativo, nemmeno a livello Difficile, perché i nemici sono stupidi da record e perché Jacob si cura più velocemente che in qualsiasi altro gioco d'azione che abbia mai provato.

Ci sono un sacco di NPC in questo gioco che sono così all'oscuro e che ovviamente corrono lungo percorsi segnalati piuttosto che reagire a ciò che li circonda che in diverse occasioni mi sono fermato, li ho guardati in movimento e ho riso così forte che le mie narici si sono allargate. E' così incredibilmente chiaro che Leslie & Co non hanno avuto il tempo di finire i pilastri di MindsEye e, come tanti altri, hanno buttato via un gioco che forse avrebbe dovuto essere cotto in forno per circa altri sei mesi, almeno. In questo modo, e dato quanto sia desolata e vuota la città di Redrock, con stupidi poliziotti e auto civili che si generano, questo a volte ricorda quasi stranamente Cyberpunk 2077 al momento del rilascio. Inoltre, questo gioco è pieno di bug che, come ho detto, non avrebbero mai dovuto essere rilasciati in questo stato. I filmati balbettano e si bloccano, l'auto insegue tossisce e sputa e, su PC, MindsEye si è schiantato quattro volte in dieci ore. Su un Omen 16 Max al massimo di HP, questo gioco è spesso sceso a un assurdo 10-15 fotogrammi al secondo, il che è ovviamente completamente inaccettabile e la quantità di cose nel mondo di gioco che scompaiono e poi appaiono, ancora una volta, è ben oltre ciò che può essere perdonato.

Se c'è una cosa che non avrei mai pensato di scrivere sul primo gioco autodiretto di Leslie Benzie, è che sarebbe stato percepito come privo di fantasia e generico. Almeno pensavo che l'originalità e l'attitudine sarebbero state presenti qui, anche se prima sembrava incompiuto. Ciò non è accaduto, ed è facile vedere che MindsEye non solo è stato rilasciato circa sei mesi troppo presto, ma che assomiglia anche a una copia di GTA di dieci anni fa con la maggior parte dei suoi elementi poco riconosciuti.