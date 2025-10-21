MindsEye è stato "afflitto fin dall'inizio", secondo gli sviluppatori

HQ

Il fatto che tutti noi siamo passati a cestinare altre uscite dimostra che MindsEye è stata davvero la più grande bomba dell'anno. Lanciato e dimenticato nel giro di un mese, sembra un po' meschino attaccarlo costantemente, ma è uscito un altro rapporto sui problemi dello sviluppatore Build a Rocket Boy. In particolare, sembra che sia stata gettata nuova luce su come MindsEye sia stato condannato fin dall'inizio.

"Leslie [Benzies] non ha mai deciso quale gioco voleva realizzare. Non c'era una direzione coerente", ha detto uno sviluppatore di Build a Rocket Boy parlando con la BBC. Ci sono state anche segnalazioni di preoccupazioni che sono state derise, con critiche ignorate e mai prese in considerazione.

I Benzies hanno iniziato a richiedere alcuni bug e i problemi sono stati affrontati come priorità, e questi sono stati considerati "ticket Leslie". Non importava su cosa stesse lavorando il team, poiché il ticket Leslie "doveva essere curato".

Benzies e il team di leadership in generale sono pesantemente criticati in questo pezzo, poiché non sembravano avere un'idea di dove stesse andando il gioco. Questa mancanza di direzione "ha afflitto il progetto fin dall'inizio" e ha fatto sì che al momento dell'uscita, i giocatori non avessero ideaMindsEye di cosa avrebbero dovuto pensare.