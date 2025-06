MindsEye I punteggi delle recensioni hanno toccato il fondo

HQ

Le cose non sono andate esattamente secondo i piani per il primo gioco di Leslie Benzies del suo studio, Build a Rocket Boy, che ha fatto notizia sin dalla sua uscita pochi giorni fa, ma per tutte le ragioni sbagliate. Buggy, incompiuto e mediocre sono solo alcune delle parole usate per descrivere MindsEye. Per non parlare delle vendite ovviamente scarse, con il gioco che ha raggiunto un picco di poco più di 3.300 giocatori simultanei su Steam e attualmente si trova a meno di 400 utenti attivi al momento della scrittura.

Nella nostra recensione (che puoi leggere qui), abbiamo notato che il gioco sembra un'imitazione di GTA di dieci anni fa, con la maggior parte dei suoi elementi che non riescono a impressionare. A giudicare da Metacritic, sembra che la maggior parte degli altri sia d'accordo: MindsEye è attualmente il gioco con la peggiore recensione dell'anno finora, con un Metascore di 43. Non esattamente qualcosa di cui vantarsi.

Lo studio ha affermato di essere "devastato" dall'accoglienza negativa e, in una dichiarazione rilasciata poco dopo il lancio, ha scritto:

"La nostra priorità è ottimizzare le prestazioni e la stabilità in modo che ogni giocatore, su ogni dispositivo, possa godere di un'esperienza di pari qualità".

Naturalmente, l'unica mossa ragionevole sarebbe stata quella di ritardare il progetto di almeno un anno. Questo fiasco poggia interamente sulle spalle del management. Ma i soldi devono arrivare, e questo è stato probabilmente il motivo per cui MindsEye non ha avuto il tempo extra nel forno di cui aveva così chiaramente bisogno.