MindsEye Il creatore condivide un "crepacuore" per i problemi di lancio e promette tre aggiornamenti entro la fine di giugno

HQ

La situazione che circonda MindsEye è stata a dir poco particolare. Poche settimane prima del lancio, uno dei massimi dirigenti dello sviluppatore è uscito allo scoperto e ha dichiarato che qualsiasi stampa negativa sarebbe stata pagata, il tutto prima che poco prima del lancio diventasse chiaro che lo sviluppatore non stava condividendo nemmeno le copie delle recensioni, concludendo un processo di sviluppo in cui nessuno è stato in grado di toccare con mano il gioco e condividere pubblicamente i propri pensieri. Questo non sarebbe stato un grosso problema se il gioco fosse stato in forma da combattimento, tuttavia, in realtà non lo era.

Dopo il suo arrivo il 10 giugno, è diventato subito chiaro che c'erano molte cose molto sbagliate nel gioco, con tonnellate di bug e problemi segnalati, tanto che PlayStation ha persino iniziato a offrire rimborsi per il gioco. Le impressioni sono state in genere disomogenee, con alcune persone che hanno notato che ci sono elementi convincenti e memorabili, ma semplicemente che le prestazioni tecniche sono un problema. In ogni caso, anche Build a Rocket Boy non è contento della situazione.

In una dichiarazione su Reddit, lo sviluppatore ha affermato di essere "affranto dal fatto che non tutti i giocatori siano stati in grado di vivere il gioco come volevamo", prima di fare un ulteriore passo avanti per dire che "la nostra priorità è ottimizzare le prestazioni e la stabilità in modo che ogni giocatore, su ogni dispositivo, possa godere di un'esperienza di pari qualità".

Lo sviluppatore afferma che la maggior parte dei problemi relativi al gioco "sono stati causati da una perdita di memoria" e che ciò ha interessato "circa 1 su 10 dei nostri giocatori", un hotfix è in arrivo a breve per risolvere questo problema, ma per quanto riguarda gli altri problemi, sono promesse un paio di altre patch entro la fine di giugno.

Per quanto riguarda cosa aspettarci dalle tre patch, ci è stato detto:

Venerdì 13-15 giugno - Hotfix #1 - PC e console

Cosa possono aspettarsi i giocatori:



Miglioramenti iniziali delle prestazioni di CPU e GPU, insieme a ottimizzazioni della memoria



Difficoltà ridotta per il minigioco CPR



Una nuova impostazione per disabilitare o regolare la profondità di campo



Risolto il problema dei controlli mancanti nei minigiochi MineHunter e Run Dungeon



Avvisi popup per i PC con pianificazione GPU con accelerazione hardware disabilitata e per i PC con CPU soggette a arresti anomali



Hotfix #2 - Settimana del 16 giugno - PC e console

Cosa possono aspettarsi i giocatori:





Miglioramenti incrementali continui delle prestazioni e della stabilità



Risolto il problema per cui le ruote del buggy non giravano visivamente durante la guida



Risolto un problema per le aree di Car Manufacturing in cui i giocatori potevano cadere nel mondo



Entro la fine di giugno - Aggiornamento 3 - PC e console

Cosa possono aspettarsi i giocatori:





Miglioramenti continui delle prestazioni e della stabilità



Impostazione della difficoltà "Difficile" ribilanciata



Correzioni di animazione



Miglioramenti dell'IA



In caso contrario, lo sviluppatore osserva che è "pienamente impegnato a garantire a tutti i nostri giocatori un'ottima esperienza e continueremo a fornire aggiornamenti frequenti e trasparenti".