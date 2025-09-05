MindsEye il lancio lascia IO Interactive in riavvolgimento

HQ

In una dimensione alternativa, MindsEye potrebbe essere stato il killer di GTA che Leslie Benzies sperava una volta. Ma in realtà, la situazione si è rivelata molto diversa e il gioco sembra ora destinato a essere ricordato come uno dei più grandi fiaschi nella storia dei giochi moderni, perdendo tutto il suo splendore a tempo di record.

Il gioco è stato molto pubblicizzato prima del lancio e quando IO Interactive è intervenuto come editore, le aspettative sono salite alle stelle. MindsEye è stato commercializzato come una grande avventura open-world con l'ambizione di sfidare Rockstar sul suo terreno di casa. E con le Benzies al timone, cosa potrebbe andare storto?

La risposta: apparentemente tutto. Al momento del lancio, i giocatori sono stati accolti da una cascata di bug, arresti anomali e un'esperienza interrotta che ha lasciato molti nella disperazione. I punteggi delle recensioni riflettevano il disastro e le reazioni dei giocatori di tutto il mondo sono state spietate. Il fiasco ha scosso la fiducia di IO e, in un'intervista con IGN, il capo dello studio Hakan Abrak ha commentato:

"Pensavamo che avessero delle grandi idee e un grande mondo sullo sfondo che stavano costruendo, e speriamo che avranno l'opportunità di mostrare di più di questo in futuro. E volevamo solo aiutarli a distribuire il gioco".

"È stata un'accoglienza difficile. Non era quello che speravano, e anche quello che noi di IOI Partners non speravamo. Stanno lavorando duramente per riconquistare la fiducia dei giocatori là fuori, e hanno un sacco di potenziale e contenuti su cui stanno lavorando. Quindi speriamo che ci riescano in futuro".

Abrak ha confermato che IO continuerà a pubblicare i propri giochi internamente, ma era meno sicuro del futuro di IO Partners, un'etichetta originariamente pensata per supportare gli studi esterni. Per ora, sembra che MindsEye potrebbe essere sia il primo che l'ultimo titolo sotto quella bandiera.

Tuttavia, Abrak ha insistito sul fatto che il team sta lavorando duramente per ricostruire la fiducia e che sono in arrivo nuovi contenuti. Al momento della scrittura, tuttavia, MindsEye conta solo 14 giocatori attivi su Steam. Bel lavoro, Leslie.