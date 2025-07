MindsEye per rilanciare - Benzies incolpa i sabotatori

HQ

Il più grande flop dell'anno finora? Sarebbe MindsEye. Il gioco di debutto di Build a Rocket Boy e dell'ex leggenda di Grand Theft Auto Leslie Benzies. Pubblicizzato in alcuni ambienti come un potenziale "killer di GTA", è invece diventato uno dei giochi peggio recensiti dell'anno ed è stato ampiamente considerato incredibilmente incompiuto al momento del lancio.

In una recente riunione video interna, Benzies avrebbe difeso il gioco e avrebbe affermato che il lancio fallito era il risultato di sabotatori sia interni che esterni. Questo fa eco ai precedenti commenti del suo collega, che ha affermato che qualcuno aveva pagato persone per diffondere deliberatamente negatività su MindsEye.

Secondo IGN:

Fonti di BARB hanno detto a IGN che Benzies si è finalmente rivolto allo staff dopo il rilascio di MindsEye in una breve videochiamata ieri, 2 luglio. Secondo due persone presenti che hanno chiesto di non essere nominate per proteggere le loro carriere, Benzies ha insistito sul fatto che BARB si sarebbe ripreso e avrebbe rilanciaMindsEye to, incolpando lo studio e le lotte del gioco su sabotatori interni ed esterni, tra le altre cose.

Secondo Benzies, lo studio rimane pienamente impegnato nel progetto e sta pianificando un rilancio completo. Ha sottolineato che Build a Rocket Boy "risorgerà dalle ceneri più forte che mai". Allo stesso tempo, la tensione interna è alta, con licenziamenti incombenti e molti dipendenti che temono per il loro lavoro.

In breve, lo studio sembra più desideroso di puntare il dito che ammettere i propri errori. I commenti di Benzies sembrano fuori dal mondo nel migliore dei casi – e decisamente disperati nel peggiore. Certo, alcuni giochi sono riusciti a ottenere ritorni impressionanti dopo lanci difficili, ma nel caso di MindsEye ? Sembra un azzardo.

Allora, cosa ne pensate? MindsEye merita davvero una seconda possibilità?