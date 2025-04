MindsEye promette di essere un knockout in stile blockbuster

HQ

Dimentica le noiose missioni secondarie e le mappe infinite: MindsEye è qui per dare il via a una nuova era di azione ispirata ai blockbuster. Almeno, questo è ciò che le ex leggende di Rockstar dietro il gioco stanno promettendo in una nuova intervista con Eurogamer, in cui parlano di come MindsEye miri a catturare la sensazione di un'esperienza di successo serrata e intensa.

In superficie, il gioco potrebbe assomigliare un po' a GTA, ma secondo il team, in realtà si sta orientando molto di più nel territorio di Max Payne, un'esperienza basata sulla trama piuttosto che un tentacolare sandbox open-world. Nell'intervista con Eurogamer, hanno dichiarato:

"Penso che ci sia qualcosa da dire su una storia davvero significativa, ben ritmata, davvero ben costruita, ben realizzata in cui i giocatori possono immergersi, che ha momenti di tensione, sviluppo del personaggio, momenti teneri e poi momenti di spettacolo e dramma".

"Questa idea di cercare di inseguire i film, cercando di far sembrare le cose come film. Penso che ora ci siamo spinti troppo oltre nell'altra direzione. Amo il cinema e i film, e penso che molte persone lo facciano. C'è qualcosa da dire sull'inquadratura, sul modo in cui usiamo la telecamera e cose del genere nei filmati e nel gameplay".

Il lancio è previsto per il 6 giugno e costerà $ 60, un po' meno di molti altri giochi AAA di questi tempi, il che è davvero una bella sorpresa e si spera che significhi che più giocatori saranno disposti a provarlo.MindsEye

Sei entusiasta di MindsEye ? Un'esperienza più mirata e basata sulla storia ti fa per te?