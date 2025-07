MindsEye ritarda la collaborazione con Hitman, il prossimo aggiornamento arriva ad agosto

HQ

Build A Rocket Boy non è iniziato nel migliore dei modi con MindsEye. Ma lo sviluppatore non ha lasciato il progetto come un pasticcio di bug, e sta cercando di seguire la strada di Cyberpunk 2077 e No Man's Sky nel riportare il gioco a uno stato molto più giocabile.

Sono già stati rilasciati tre aggiornamenti per il gioco e un quarto arriverà ad agosto. Parlando su Reddit, Build A Rocket Boy ha affermato che l'aggiornamento "fornirà ulteriori miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug, oltre a funzionalità richieste dalla community", che includono filmati ignorabili e accesso istantaneo ai contenuti dei giocatori pubblicati.

Un altro aggiornamento è previsto per settembre, che migliorerà il gameplay di base e le sue meccaniche. Un crossover con Hitman era previsto per questo mese, ma Build A Rocket Boy ha posticipato la collaborazione a una "data successiva", senza ulteriori informazioni sull'uscita.

MindsEye è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.