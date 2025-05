MindsEye rivela requisiti PC piuttosto robusti

HQ

Se ti stai chiedendo se il tuo PC è pronto per il titolo di debutto di Build A Rocket Boy MindsEye, ti consigliamo di dare un'occhiata ai requisiti PC appena rivelati del gioco. Sfortunatamente, per quelli di voi là fuori che ancora indossano un rig di patate, MindsEye potrebbe essere fuori portata.

Anche con specifiche minime, avrai bisogno di un Intel i5-12400F o AMD Ryzen 5 5600X, combinato con un RTX 2060 o Radeon RX 5600 XT. Per ottenere le prestazioni consigliate, avrai bisogno di un i7-13700K o Ryzen 7 7800X3D, nonché di un RTX 4070 o RX 6800 XT. Indipendentemente dalla GPU e dalla CPU che hai, avrai bisogno di 16 GB di RAM e 70 GB di spazio per eseguire MindsEye.

Questi requisiti sono piuttosto elevati. Anche considerando che le schede della serie 40 sono ormai indietro di una generazione, molti giocatori di PC non hanno ancora fatto il salto di qualità poiché il prezzo di un 4070 sembra ancora un duro colpo. Tuttavia, con la grafica che abbiamo visto finora da MindsEye, non è troppo sorprendente che questo gioco abbia bisogno di alcune specifiche premium per funzionare al meglio.

MindsEye verrà lanciato il 10 giugno per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.