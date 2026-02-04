MindsEye x crossover con Hitman non avverrà, dato che Build A Rocket Boy dovrebbe separarsi da IOI

HQ

Sembra che sia stata presa la decisione affinché lo sviluppatore MindsEye Build A Rocket Boy si separi dall'editore IO Interactive. Una fonte anonima lo ha confermato a Gamereactor in un recente scambio, in cui ci è stato detto che il team di Build A Rocket Boy prenderà in carico l'editoria internamente.

Questa decisione dovrebbe essere resa pubblica a breve, con un annuncio amichevole da entrambe le aziende. MindsEye La pubblicazione interna permette un maggiore "coinvolgimento pratico, decisioni più rapide, una comunicazione più semplice e un maggiore controllo sull'esperienza del giocatore."

Questo significa che la missione crossover di Hitman annunciata lo scorso anno non sarà più rilasciata. MindsEye sarà comunque ampliato, con più contenuti tramite ulteriori aggiornamenti. Come detto, la fonte che ci parla afferma di avere una conoscenza diretta del settore, e la storia è stata confermata da Insider Gaming.

Tuttavia, come sempre finché non avremo notizie ufficiali, terremo i nostri salieri a portata di mano. In ogni caso, questa notizia probabilmente si rivelerà presto, se si deve credere ai rapporti, e potrebbe segnare uno spostamento nello sviluppo del futuro di MindsEye.