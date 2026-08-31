Minecraft, colonne sonore di Animal Crossing, Stardew Valley risultate più utili per i giocatori che cercano di "bloccarsi"

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Il silenzio si è rivelato piuttosto noioso quando si tratta di aiutarti a concentrarti sullo studio o sul lavoro. Anche se molti di noi si rivolgono alla musica orchestrale per tenere la mente accesa ma le orecchie occupate, a quanto pare alcune colonne sonore da videogiochi potrebbero aiutarci a rimanere altrettanto concentrati sulle nostre attività quotidiane.

Una ricerca di Alpine Hearing Protection, in collaborazione con il dottor Max Doshay di KMN Psych, ha scoperto che alcune piste di gioco possono creare un segnale per la concentrazione. La traccia iconica di Minecraft, Svezia, ha avuto il profilo audio più efficace e orientato al focus, seguito da vicino da New Horizons di Animal Crossing e Spring di Stardew Valley. The Legend of Zelda, il Nintendo Wii Mii Channel, Super Mario Galaxy, Wii Sports, Geometry Dash, Mario Kart e Subway Surfers componevano il resto della top 10.

Cosa rende utile una pista di gaming per concentrarsi? Beh, serve bassa percezione del volume, gamma dinamica, energia dei bassi e quasi zero energia degli acuti. "La maggior parte dei videogiochi ha musica senza canto. Quindi, questo tipo di musica può darti qualcosa da ascoltare senza richiedere tutta la tua attenzione. Se stai scrivendo articoli, facendo il bucato, ecc., e vuoi un po' di stimolazione, ma non vuoi distrarti con uno show o un film, allora una colonna sonora di videogiochi potrebbe fare il caso tuo," spiegò Doshay in un comunicato stampa.

"Molti di noi hanno associato positivamente la musica dei nostri videogiochi preferiti (Minecraft, Mario, Zelda, Animal Crossing) all'idea di esplorare nuovi ambienti; raggiungere qualcosa; rilassarsi; o raggiungere un obiettivo. Questo significa che quando ascolti musica che conosci bene, non devi sempre prestare molta attenzione a ciò che accade. La confortevole familiarità del suono diventa abbastanza distrattiva da distrarti dalla ricerca di un'altra fonte di stimolo per i prossimi minuti," aggiunse.

Quindi, finché non ci sono testo e non succede troppo in una traccia, dovresti stare bene a mettere in sottofondo le tue OST di gaming preferite mentre studi.