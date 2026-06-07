Minecraft Dungeons II arriva questo settembre

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Se vuoi farti strada a colpi di orde senza dover fare la fatica di costruire e minare, perché non provare Minecraft Dungeons? Meglio ancora, potresti aspettare fino a settembre e provare Minecraft Dungeons II ?

L'action-adventure visibile dall'alto ha ricevuto un nuovo trailer di gameplay come parte dell'Xbox Games Showcase, che ci mostra i mob blu luminosi che affronteremo, i nuovi ambienti attraverso cui combatteremo e un teaser che coinvolge un portale che potrebbe potenzialmente anticipare qualcosa legato al film Minecraft? Speriamo di scoprirlo, ma l'idea che Jack Black si unisce a noi nelle nostre avventure Minecraft Dungeons II ci sta già entusiasmando per il sequel.

Dai un'occhiata al gameplay nel trailer qui sotto e riunisci i tuoi amici per un po' di mob killing il 29 settembre.