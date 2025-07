HQ

Non è insolito per Minecraft avere collaborazioni con marchi di tendenza, e la più grande in questo momento è senza dubbio Superman. Di conseguenza, l'account Instagram ufficiale annuncia ora che Minecraft è ora ospitato da Superman stesso.

E non è solo, puoi anche scaricare e utilizzare skin che ti trasformano in Green Lantern, Hawkgirl e Mr. Terrific e, naturalmente, Lois Lane. E la parte migliore è il prezzo... Il pacchetto è gratuito, quindi cosa aspetti?