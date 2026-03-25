Minimo vuole combinare MMO e roguelike in un'esperienza multiplayer caotica

I team di Low Drag Labs vogliono ridare vita al mondo dell'azione online massiccia multiplayer, tutto lanciando un nuovo progetto chiamato Minimo. Questo è un titolo ambizioso che combina il gameplay MMO con una struttura roguelike ed esplora un'idea in cui vediamo 200 giocatori inseriti in una lobby e 30 minuti per saccheggiare, salire di livello e prepararsi a grandi e impegnativi boss in arrivo, dove tutti devono dare la loro parte.

Progettato per offrire un gameplay cooperativo massiccio in cui centinaia di giocatori si uniscono per completare gli stessi obiettivi, Minimo promette di offrire run uniche in cui nuovi percorsi, incontri e sfide vengono offerti attraverso il layout generato proceduralmente. Allo stesso modo, la struttura di ciclo di gioco di 30 minuti permette un'azione veloce e facile da inserire, mentre le 50 classi giocabili portano profondità, varietà e modi per sperimentare con la costruzione e la creazione di squadre. Infine, ci è stato promesso che Minimo ha una progressione condivisa nel mondo, il che significa che man mano che la community continua a completare compiti, nuove regioni, incontri più difficili, segreti nascosti e boss più grandi arriveranno nella stessa run.

Al momento, non è stata fornita una data di uscita per Minimo, ma è stato condiviso un trailer annunciatorio, che potete vedere qui sotto. Il cofondatore di Low Drag Labs, Jon Selin, ha anche condiviso una breve dichiarazione sul motivo per cui il team ha voluto creare Minimo, spiegando quanto segue:

"Gli MMO un tempo offrivano alcuni dei momenti più grandi e indimenticabili del gaming, ma sono diventati sempre più inaccessibili per la maggior parte dei giocatori. Con Minimo, volevamo catturare quella magia e comprimerla in qualcosa di veloce, sociale e infinitamente rigiocabile, un'esperienza cooperativa enorme in cui si può immergersi in soli 30 minuti. È caos condiviso, decisioni rapide e avventure indimenticabili."

Minimo ti incuriosisce?