Minions & Monsters il regista discute se i Minions lavorassero per Adolf Hitler e il regime nazista

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Ogni volta che un nuovo film dei Minions arriva al cinema, tende a portare alle solite domande che si pongono sui particolari tipi gialli. Essendo un franchise per bambini, Illumination non si è mai preoccupata troppo di rispondere alle domande più... domande mature riguardo ai Minions con scene sul grande schermo, ma questo non impedisce ai fan di chiedersi comunque.

A tal fine, con Minions & Monsters ora qui (non perdere la nostra recensione dedicata), il regista Pierre Coffin è stato posto da Polygon alcune domande davvero duri sui Minions, tra cui come si riproducono, se un Minion può morire e, allo stesso modo, qual è il loro alibi per il periodo tra il 1939 e il 1945?

Sì, finalmente abbiamo una risposta riguardo al fatto che i Minions abbiano servito Adolf Hitler e il regime nazista. Coffin affermò sostanzialmente che i Minions si persero questo periodo della storia umana per essere rimasti bloccati in "quella caverna", ma non escludeva necessariamente che un gruppo di Minions avesse aiutato il fascismo nazista e la macchina bellica.

"Sapevo che mi avresti fatto quella domanda. Vergognati. Penso che fossero in quella grotta. Ma questo film stabilisce che esistono più tribù di Servitori. Stavo cercando di evitare la risposta. Quindi i Minion che conosciamo dal Minion 1 erano bloccati nella grotta. Questi, non so dove fossero, ma non facevano parte della Grande Storia."

Quindi... c'è la possibilità che altri Minion fossero nazisti? Questo lascia sicuramente la porta aperta per un film di Minions piuttosto memorabile in futuro.