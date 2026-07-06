Minions & Monsters segna il minimo del franchise negli Stati Uniti mentre Toy Story 5 avanza verso il miliardo di dollari

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Due franchise animate estremamente popolari si scontrano quest'estate, mentre Minions & Monsters si scontra con Toy Story 5. Anche se l'ultimo film dei Minions potrebbe essere considerato il migliore che il franchise abbia mai offerto, la nostalgia di Woody e della sua banda si sta dimostrando di avere una grande durata.

Secondo Box Office Mojo, Minions & Monsters ha effettivamente avuto un minimo di franchigia per il weekend di apertura negli Stati Uniti, incassando 61 milioni di dollari. A livello internazionale, se la cavò molto meglio con 98 milioni di dollari, per un totale di 159 milioni dopo il weekend di apertura. È molto indietro rispetto a Toy Story 5, che ha superato la soglia dei 750 milioni di dollari a livello globale, ed è ben avviato verso 1 miliardo, ma Toy Story ha avuto un vantaggio mentre i Minions stanno appena trovando il loro ritmo.

Altrove al botteghino, vediamo che, anche se quest'estate ci stiamo allontanando dall'horror, molti di noi sono ancora ossessionati da Obsession. Il piccolo successo horror è stato realizzato con soli 750.000 dollari e ha ora superato la soglia dei 400 milioni al botteghino, il che significa che sta rapidamente diventando uno dei film più redditizi di tutti i tempi.

Cosa sei andato a vedere al cinema questo weekend?